Таллин, , 12:28 — REGNUM

Русский язык Intellect-video.com

Если в Эстонии премьер-министр страны Кая Каллас публично не говорит по-русски, то во время поездок по Украине она использует его в общении с местными представителями. Об этом политик рассказала в интервью эстонскому гостелеканалу ETV+.

По ее словам, она усвоила, работая до политической карьеры адвокатом: можно прекрасно разбираться в теме обсуждения, но не владеть языком собеседника, и если ты даешь консультацию или интервью на его языке, то складывается впечатление, что ты некомпетентна.

«Хотя темой ты владеешь — просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — призналась премьер Эстонии.

Кая Каллас добавила, что у нее была прекрасная учительница по русскому языку и ей нравились уроки по его изучению. Тем не менее, она не готова давать интервью по-русски: «Тут такое дело: у меня была прекрасная учительница, мне очень нравились уроки русского языка, но решусь ли я дать интервью на русском? Нет».

Эстонский гостелеканал ETV+ вещает на русском языке и создан в 2015 году для «противостояния российской пропаганде». Несмотря на усилия его творческой редакции и активный показ российских и советских фильмов и сериалов, рейтинг канала заметно уступает транслируемым в Эстонии российским телеканалам.