Ярославль, , 14:12 — REGNUM В Ярославле суд оштрафовал перевозчика на 3,9 миллионов рублей за слив отходов фармпредприятия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Ярославского районного суда.

Разлитые в Лютово отходы Yarnews.net

Инцидент произошел 29 марта 2017 года. Владелец земли рядом с железнодорожной станцией Лютово вызвал полицию, сообщив, что водитель грузовика сливал жидкость в железнодорожном тупике. Приехавшим на место сотрудникам мужчина рассказал, что это был уже не первый случай.

«На земельном участке находится автомобиль «Фрилендер», водитель которого производит слив из цистерны жидкости мутного цвета с резким химическим запахом. 29 марта 2017 года была слита вся цистерна, это порядка 30 кубов, жидкость растеклась по территории участка. Прибывшие сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области брали сливаемую жидкость на анализ. В мае 2017 года в его присутствии должностные лица произвели отбор проб почвы в местах разлива жидкости. Считает, что загрязнение почв произошло в результате неоднократного слива отходов из транспортного средства, принадлежащего ответчику», — сообщается в судебном решении.

При дальнейшем расследовании стало известно, что цистерна с жидкостью являлась собственностью предпринимателя, который выполнял доставку отходов канализации с фармацевтического завода «Тева». Водитель грузовика при этом рассказывал, что машина сломалась, отходы перелили в другую цистерну, а сломанный автомобиль увезли в воинскую часть в Лютово. Там цистерну промыли, а воду из неё и сливал на землю водитель. Однако версию ответчика опровергли в воинской части.

«Данные доводы опровергаются объяснением должностного лица воинской части о том, что гражданские машины 29 марта 2017 года на территорию войсковой части не заезжали. Также из представленного ООО «Тева» журнала учета движения автотранспорта следует, что 29 марта 2017 года водитель на автомашине «Фрилендер» находился на территории ООО «Тева» с 10:12 до 13:05. В 14:23 уже был зафиксирован факт слива с автомашины «Фрилендер» жидкости на рельеф местности», — пояснил в своём решении суд.

После обследования места, где был зафиксирован слив отходов, выяснилось, что предельно допустимая концентрация веществ в почве превышена.

«По результатам установлено нарушение природоохранного законодательства в части уничтожения плодородного слоя почвы и загрязнения земель на земельном участке в районе железнодорожной станции Лютово, ввиду наличия превышения концентрации загрязняющих веществ в сравнении с предельно допустимыми концентрациями ПДК химических веществ в почве по фосфору в 28, 11, 6, 6,3, 13, 56 раз», — уточнил суд.

Росприроднадзором вред был оценён в 3,9 миллиона рублей. Суд требования истца удовлетворил, назначив перевозчику штраф. Решение в законную силу не вступило.