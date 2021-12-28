Москва, , 12:27 — REGNUM На предстоящих переговорах с США по гарантиям безопасности Россия будет твёрдо проводить линию на отстаивание собственных интересов. Об этом 28 декабря на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

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«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, проводить максимально эффективно, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего с США».

Лавров подчеркнул, что главной задачей Москвы сейчас является создание благоприятных условий для развития России, обеспечение безопасности страны, повышение уровня благосостояния граждан.

«Это в очередной раз зафиксировано в Конституции РФ, в поправках, которые были приняты, и которые существенно укрепили нацеленность на отстаивание национального суверенитета», — напомнил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности могут состояться 10 января следующего года, а с НАТО — 12 января 2022 года. При этом он отметил, что окончательной договорённости нет.

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