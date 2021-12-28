Чита, , 12:27 — REGNUM В Забайкальском крае общее количество поданных заявлений на получение Дальневосточного гектара составляет уже свыше 11 тысяч. Как сообщает 28 декабря пресс-служба правительства региона, предоставлено более четырех тысяч земельных участков, из них 2,5 тысячи насчитывается в Смоленской агломерации.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

В департаменте госимущества и земельных отношений Забайкальского края отмечают, что территория Смоленки и Угдана пользуется безусловным спросом у жителей Читы. В связи с этим, сформировались две агломерации.

«Поскольку программа «Дальневосточный гектар» подразумевает предоставление участка по выбору заявителя, желание жителей Читы получить участок земли вблизи города обосновано», — отметили в краевом ведомстве.

С видом разрешенного использования определились 1 797 граждан. 60% граждан выбрали строительство жилых домов, 20% — сельскохозяйственное использование, 5% — предпринимательство, 2% — отдых, рекреация, 10% — иные направления.

Дальневосточный гектар — это предпринимательский проект, чтобы человек мог реализовать свою мечту — дом построить, малый бизнес, ферму, считает глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

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