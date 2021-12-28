Канберра, 28 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. 27 декабря стало известно, что одна из лабораторий Сиднея SydPath, направила почти 1000 гражданам SMS — сообщения, в которых говорилось, что их тесты на COVID-19 отрицательные несмотря на то, что образцы не были до конца проверены. Однако вскоре подтвердилось, что 486 человек все же заразились коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Журналисты отмечают, что клиника SydPath и ранее совершала ошибки, когда положительные тесты порядка 400 зараженных коронавирусом вдруг оказались отрицательными.

В самой лаборатории все ошибки признали и уже извинились перед клиентами за доставленные неудобства. Ранее в SydPath от автоматизированного режима работы перешли к ручному, что и привело к нарушениям из-за «человеческого фактора».

В клинике также пообещали, что несмотря на многокилометровые очереди к местам ПЦР-тестирования по всей Австралии, они сократят объемы обрабатываемых тестов, чтобы повысить качество работы.