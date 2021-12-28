Компании во Франции перейдут на трёх-четырёхдневную удалённую работу
Париж, 28 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении в компаниях обязательной удаленной работы, сообщает Le Figaro.
Florian DAVID
Жан Кастекс
«Удаленная работа теперь будет обязательной», — заявил Жан Кастекс.
«С начала года использование удаленной работы будет обязательным во всех компаниях и для всех сотрудников в течение трех, а если возможно, четырех дней», — пояснил премьер-министр Франции.
Министр труда Франции Элизабет Борн проведет консультацию с социальными партнерами по этому вопросу.
По словам премьер-министра, данная мера вступит в силу в течение трех недель.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции пообещал ежемесячную премию в размере €100 для медсестер, работающих в отделениях интенсивной терапии.