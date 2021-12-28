Таллин, 28 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум.

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Правительство Эстонии не намерено в ближайшее время вводить новые ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, сообщила редакция новостей эстонского гостелерадиовещания ERR.

По словам Кийка, четвертая волна коронавируса будет протекать легче, чем предыдущие, благодаря вакцинации населения.

«Сравнивая вторую и третью волну, мы видим, что несмотря на то, что в третью волну было заболевших столько же или даже больше, нагрузка на больницы оказалась ниже. Смертность также была значительно ниже. Это было достигнуто именно за счет вакцинации», — подчеркнул министр.

Он призвал население страны активно вакцинироваться, а полностью вакцинированных — делать бустерную (третью и далее) прививку от коронавируса: «Я считаю, что следующая волна будет более сдержанной по сравнению с предыдущими, если говорить о нагрузке на больницы. Но это станет возможно только в том случае, если жители Эстонии будут активно делать бустерные дозы, а также соблюдать все остальные правила инфекционной безопасности».

Он перечислил основные правила такой безопасности: соблюдение социальной дистанции, нахождение заболевших дома, активное ковид-тестирование, а также обеспечение больниц необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты и другим медицинским оборудованием.