Новосибирск, 28 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Выборной в Октябрьском районе демонтировали металлический гараж, оборудованный под автозаправку. Также был составлен повторный протокол за незаконное размещение объекта.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР На заправке

Как рассказали в мэрии города, летом владельца, который не зарегистрирован ни как ИП, ни как юрлицо, уже штрафовали. Однако устранить нарушения он отказался.

Установлено, что на территории Октябрьского района размещены семь подобных «заправок».