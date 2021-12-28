Тегеран, , 12:25 — REGNUM В начале следующего года приедет в Россию с визитом президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори, его слова приводит агентство Tasnim.

Ибрахим Раиси Hossein Razaqnejad

«Раиси поедет в Россию в начале нового (2022) года, на данный момент заместитель президента по политическим вопросам составляет план визита», — сказал он.

Кроме того, Бахадори уточнил, что во время указанного визита стороны планируют провести обсуждение вопросов двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря посол Ирана в Москве заявил, что страна экспортировала в Россию товаров на сумму 775 миллионов долларов, при этом зерновые культуры занимают первое место в таблице товаров, экспортируемых в соседнее государство.