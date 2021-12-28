Москва, , 12:33 — REGNUM Уходящий 2021 год был для Министерства обороны России достаточно успешным, отечественная промышленность помогла существенно обновить вооружения. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 28 декабря на селектором совещании.

Сергей Шойгу Mil.ru

Шойгу поблагодарил за обновление российской армии оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Он отметил, что ОПК помог выйти на современный уровень и достичь достаточно высоких показателей по всем видам вооружений.

«Если говорить в целом, то это больше 71%», — отметил глава Минобороны.

Кроме того, на очень высоком уровне — показатели исправности военной техники в российских войсках. Вероятно, Россия лидирует в мире по исправности техники или как минимум входит в число лидеров среди вооружённых сил всех стран, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени ожидается подписание соглашений о военно-техническом сотрудничестве России с рядом государств.

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