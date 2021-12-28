Скопье, , 12:31 — REGNUM Глава Народного банка Северной Македонии Анита Ангеловска-Бежовска 28 декабря в эфире телепередачи 24 Analiza заявила, что спекуляции о стабильности денара ложны.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Ангеловской-Бежовской, сомнения в стабильности македонской валюты среди населения возникают нередко и отягощают работу банка.

Анита Ангеловска-Бежовска «Мы однозначно отрицаем все те выдумки, которые связаны со стабильностью курса, подчеркивая, что стабильность курса — это общее благо, от которого выигрывает каждый гражданин».

Бежовска отметила, что с 1997 года курс македонской валюты к евро стабилен и будет оставаться таким и дальше.

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