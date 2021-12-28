Скопье, 28 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Глава Народного банка Северной Македонии Анита Ангеловска-Бежовска 28 декабря в эфире телепередачи 24 Analiza заявила, что спекуляции о стабильности денара ложны.
По словам Ангеловской-Бежовской, сомнения в стабильности македонской валюты среди населения возникают нередко и отягощают работу банка.
Бежовска отметила, что с 1997 года курс македонской валюты к евро стабилен и будет оставаться таким и дальше.
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