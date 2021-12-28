Лос-Анджелес, США, 28 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:108.

(сс) Erik Drost «Бруклин Нетс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, на счету которого дабл — дабл из 39 очков и 15 результативных передач. В составе «Клипперс» форвард Маркус Моррис набрал 24 очка.

«Бруклин» одержал 23-ю победу в 32 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 17-е поражение в 34 играх и идут на 14-м месте.

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