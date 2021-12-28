Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM Ещё 478 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 декабря. Это на 16 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (135), Таганроге (26), Шахтах (23), Волгодонске (21), Аксайском (17), Батайске, Новочеркасске и Азовском районе (по 14), Каменске-Шахтинском (11). Более 21% — люди старше 66 лет, почти 11% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 192 634 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 171 607 пациентов.

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