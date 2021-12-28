Брисбен, Австралия, 28 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. 28 декабря правительство Квинсленда объявило об отмене требования к приезжающим в штат австралийцем по прохождению ПЦР-тестирования на COVID-19 по прошествии пяти дней. Это произошло на фоне того, как по всей Австралии для сдачи тестов образовались многокилометровые очереди к клиникам и больницам, сообщает телеканал Nine News.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

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За последние 24 часа в штате выявили 1 158 новых случаев заражения коронавирусом, отмечают журналисты.

Объясняя свое решение по отмене требования по сдаче тестов на пятый день после прибытия в Квинсленд, местный министр здравоохранения Иветт Дат заявила, что только 6% сдаваемых тестов являются положительными, что делает данную процедуру «не столь обходимой».

Однако, подчеркнула Дат в ходе пресс-конференции, самым интересным является тот факт, что при заполнении формы приезжие все равно должны отмечать «Да» в графе, согласно которой тестирование на пятый день должно быть пройдено.

Напомним, что ранее премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палащук подверглась резкой критике со стороны премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который заявил, что ее правительство создало очереди по всей стране, что Палащук, которая является членом Лейбористской партии, в отличии от Моррисона, всячески отрицала.