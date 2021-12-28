Москва, , 12:23 — REGNUM В новогодние каникулы большинство жителей России (64%) никуда не поедут и останутся дома. Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведенный в декабре.

Символ Нового года — тигр Дарья Драй © ИА REGNUM

Планируют провести новогодние каникулы на даче, в гостях у родственников или друзей 24%. Реже этот вариант выбирают люди старшего возраста 46−60 лет (16%).

Работать в новогодние праздники будут 6%. Проведут каникулы в туристической поездке по России 3%. На российские морские курорты и за границу поедут отдыхать по 1% опрошенных.

ИА REGNUM сообщало, чаще всего наступающий 2022 год ассоциируется у жителей России с оранжевым цветом (12%).

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, с каким цветом ассоциируется наступающий 2022 год