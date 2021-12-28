Тбилиси, , 12:23 — REGNUM В Западной Грузии планируется построить новую ветряную электростанцию мощностью 50 мВт. Об этом сообщила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Ветряная электростанция Greenpeace.org

«Пока идут исследования. В настоящее время мы можем говорить только о предварительных данных, потому что был подписан меморандум об исследованиях», — сказала Турнава.

Она сообщила, что предварительная стоимость проекта оценивается в $70 млн. После исследований эта сумма может измениться.

Напомним, в Грузии построена одна ветряная электростанция — «Картли». Она расположена возле Гори и имеет мощность в 20 мВт. Власти страны рассматривают источники альтернативной энергии как возможность добиться энергонезависимости от других стран.

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