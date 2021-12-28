Таллин, , 12:21 — REGNUM К концу 2021 года уровень безработицы в Эстонии составил 6,7%. Об этом говорится в официальном сообщении Кассы по безработице.

Безработица Picserver.org

В качестве безработных в стране зарегистрированы 44 115 человек. Весной 2021 года число зарегистрированных безработных в Эстонии составляло почти 60 000, или более 9% от трудоспособного населения страны.

Отмечается, что нынешняя доля (6,7%) все равно превышает показатели доковидного периода. Другая характерная особенность безработицы в Эстонии — ее серьезное отличие по регионам — существует уже несколько десятилетий.

По положению на 26 декабря 2021 года, самым высоким уровень безработицы остается на северо-востоке страны (Ида-Вирумаа), некогда главном промышленном центре республики времен СССР, — 10,7%, а самым низким — на острове Хийумаа — 3,6%, всегда отличавшимся компактностью и постоянством трудозанятости местного населения.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы в конце года был равен 6,4%. Без работы в столичном регионе оставались 20 600 человек, в том числе 15 141 — в Таллине. Во втором по значимости городе страны Тарту зарегистрированы 2 615 безработных, во всем уезде Тартумаа — 4 230.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице к концу года стояли 6 290 человек, из них 2 916 в Нарве, 1 570 — в Кохтла-Ярве, 550 — в Силламяэ, 451 — в волости Йыхви.

В Пярну без работы находился 1671 человек, во всем Пярнумаа — 2 865.