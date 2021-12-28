Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2. Также каждые сутки выздоравливают десятки пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 28 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 46 322 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 72. Напомним, что сутками ранее было выявлено 77 носителей коронавируса.

Выздоровели в республике 40 415 человек, в настоящее время доля вылечившихся составила 87,25%. Из них за последние сутки выписан 51 житель.

Пандемия унесла жизни 3827 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 16 человек. Смертность составила 8,26%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 20 января 2022 года планируют ввести QR-кода для посещений гипермаркетов, где помимо продуктов питания и товаров первой необходимости продаются также промышленные, канцелярские товары, одежда.