Канберра, 28 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В канун Нового года почти во всех столицах штатов Австралии установится жаркая погода, а на большей части восточного побережья, где проживает больше всего граждан воздух прогреется до 30 °C. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Не повезло, пожалуй, жителям Квинсленда и Северной территории, где погода будет жаркой, но дождливой, и большую часть дня в обоих регионах ожидаются обильные осадки.

Наиболее жаркая погода установится в двух крупнейших столицах — Сиднее и Мельбурне, где столбики термометров поднимутся до 29 и 34 градусов Цельсия, соответственно.

В Канберре погода ожидается достаточно переменная. Если днем воздух прогреется до 31 градуса, то ночью похолодает до 12 градусов.