Северобайкальский район, Бурятия, 28 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. 59-летний подозреваемый в убийстве женщины житель Северобайкальского района Бурятии дал подробные показания о расправе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, избавиться от тела ему помог сын.

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По словам мужчины, потерпевшая приехала к нему в гости в начале прошлой недели. Несколько дней они вместе распивали спиртное, пока 22 декабря на фоне алкогольного опьянения они не поссорились. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой хозяин дома избил гостью до смерти.

Подозреваемый спрятал тело под диваном, после чего рассказал о случившемся сыну, который проживал в соседнем регионе и попросил его приехать. Последний приехал спустя четыре дня, после чего родственники начали вместе употреблять алкоголь, а затем решили избавиться от тела.

«При помощи топора и ножей расчленили его. Конечности они положили в пакет, отвезли на машине за город и выкинули в лесу. Затем вернулись, также положили туловище в пакет, вынесли и стали грузить в багажник», — отметили в ведомстве.

Однако их увидела соседка, которая ранее заметила обильные следы крови в подъезде, и позвонила в полицию. К настоящему времени подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».