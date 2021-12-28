Химки, Московская область, , 12:18 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» закрыл все долги в начале декабря. Об этом 27 декабря заявил член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что клуб практически выплатил все задолженности по зарплате, а текущая зарплата будут выплачена до 30 декабря.

В сентябре генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил о долгах «Химок». В конце ноября Терюшков заявил, что этот вопрос будет закрыт до конца 2021 года.

После 18 туров «Химки» с 14 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).