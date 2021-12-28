Новосибирск, , 12:18 — REGNUM Заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что некоторые регионы нужно объединить в единый субъект по экономическим причинам, носит тестовый характер. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Россия Валентина Андреева © ИА REGNUM

«Заявление является своеобразным зондажем экспертного и общественного мнения по данному вопросу. В то же время, заявление влиятельного государственного функционера подтверждает намерение федеральной элиты продолжить обсуждение вопроса о путях оптимизации территориальной структуры государства», — считает эксперт.

Напомним, что Валентина Матвиенко подчеркнула, что тема укрупнения или объединения регионов не ушла из повестки дня.

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