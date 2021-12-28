Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Ленинградской области 1,3 тыс. человек получают лечение от COVID-19 в профильных стационарах, остальные 12,8 тыс. заболевших лечатся амбулаторно. Об этом 28 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент в региональных стационарах, где развернуто 1889 ковидных коек, проходят лечение 1398 пациентов. Еще 491 койки свободны (25,99%). Остальные заболевшие — 12 881 человек — проходят лечение дома.

За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 328 заразившихся, что на 13 меньше, чем днем ранее. Наибольшее число выявленных инфицированных — в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (43), Тихвин (36), Кудрово (27), Всеволожск, Гатчина (по 14), Пикалёво (12), Луга, Сланцы (по 11), Кингисепп (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 100 563 человека, из них 84 696 человек выздоровели, в том числе 592 выписаны за минувшие сутки. Умерло 2986 человек, в том числе три летальных исхода от COVID-19 были зарегистрированы накануне, что на две смерти меньше, чем сутками ранее.

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