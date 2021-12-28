Москва, 28 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 декабря в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Столица заняла второе место по суточному приросту, пропустив вперёд Санкт-Петербург, где зафиксировали 1802 заражения. Всего в Москве с начала пандемии выявили 2 023 546 заражений коронавирусом.

«За сутки госпитализировано 705 человек, скончались 73 пациента», — рассказали в штабе.

На ИВЛ сейчас находятся в столичных стационарах 538 человек.