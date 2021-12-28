Южно-Сахалинск, 28 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Сахалинской области в 2021 году в рыбной отрасли работали 823 предприятия, из них рыболовством и рыбоводством занимались 641, переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов — 182. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

По его словам, в 2019 году в рыбной отрасли региона работали 928 предприятий, из них рыболовство и рыбоводство вели 722, переработку и консервирование рыбы — 206.

В 2020 году в регионе работали 882 предприятия, из них рыболовством и рыбоводством занимались 684, переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов — 198.

Вылов рыбопромышленных предприятий Сахалина в 2019 году составлял 655,6 тыс. тонн, в 2020 году — 705,2 тыс. тонн, за 11 месяцев 2021 года — 577, 6 тыс. тонн.

Таким образом, за 3 года в регионе сократился вылов рыбы и морепродуктов, и заметно уменьшилось число предприятий рыбной отрасли.