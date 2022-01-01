Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о размере прожиточного минимума, сообщает ИА REGNUM. Согласно предложениям президента РФ Владимира Путина, показатель вырос на уровень выше официальной инфляции.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

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Кроме того, с 1 января 2022 года в России вырос и МРОТ.

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