Канберра, 28 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В настоящее время в аптеках австралийского штата Новый Южный Уэльс наблюдается острая нехватка экспресс-тестов на антитела. Это происходит на фоне того, как местное правительство призывает бессимптомных к коронавирусу жителей не идти в пункты вакцинации для сдачи ПЦР-тестирования, а купить тест на антитела самостоятельно. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Глава Австралийской ассоциации аптечных сетей Дэвид Хеффернан заявил в интервью телеканалу, что из-за рождественских праздников склады естественно закрыты, а поставки в аптеки экспресс-тестов приостановлены, в то время как спрос на них в настоящее время самый высокий, чем когда-либо прежде.

«Таким образом, аптеки не получат ничего до, пожалуй, 30 декабря, поскольку оптовики и курьеры выйдут на работу только к этому времени», — заявил Хеффернан.

Он также отметил, что дефициту тестов на антитела способствовала политика правительства Нового Южного Уэльса, которое призвало покупать именно их, а не проходить ПЦР-тестирование в клиниках. Подчеркнем, что ситуация с очередями наблюдается не только в Новом Южном Уэльсе, но и по всей Австралии.