Симферополь, 28 декабря 2021, 12:15 — REGNUM Главной проблемой при развитии рыболовства в Крыму остаётся состояние портовой инфраструктуры. Об этом заявил 28 декабря на пресс-конференции глава региона Сергей Аксёнов, отвечая на вопрос из Керчи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Главный вопрос — это состояние портовой инфраструктуры на берегу, отметил Аксёнов. По его словам, были попытки реализовать проекты через частных инвесторов, но они не удались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил о планах по передаче в федеральную собственность Феодосийского и Керченского морских портов.