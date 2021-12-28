Симферополь, 28 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Главной проблемой при развитии рыболовства в Крыму остаётся состояние портовой инфраструктуры. Об этом заявил 28 декабря на пресс-конференции глава региона Сергей Аксёнов, отвечая на вопрос из Керчи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«С точки зрения рыбного промысла и флот сам, и отрасль находится в достаточно неприглядном состоянии. У нас 12 судов сегодня работает на этом направлении, общий объём вылова от 10 до 12 тыс. тонн в год, это вообще ничего практически, пять видов рыбы добывается», — посетовал глава региона.

Главный вопрос — это состояние портовой инфраструктуры на берегу, отметил Аксёнов. По его словам, были попытки реализовать проекты через частных инвесторов, но они не удались.

«Планируем совещание по этому вопросу по мерам поддержки, чтобы вкладывали в развитие флота», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил о планах по передаче в федеральную собственность Феодосийского и Керченского морских портов.