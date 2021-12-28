София, , 12:13 — REGNUM В Болгарии резко выросло количество взятых физическими лицами потребительских и жилищных кредитов. Об этом 28 декабря со ссылкой на Национальный институт статистики страны (НИС) сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, за последние полгода число выданных местными финансовыми учреждениями займов на покупку товаров выросло на 9,5%, а ипотечных ссуд — на 14%. По словам экспертов, подобная ситуация связана с благоприятными условиями кредитования в целом. «Брать кредиты в Болгарии сейчас крайне выгодно из-за низких процентных ставок», — заявил софийский экономический аналитик Стоян Василев.

В то же время, как утверждают в НИС, в стране отмечены угрожающие темпы инфляции, вынуждающие болгар брать деньги в долг и вкладывать их в товары и недвижимость. Предполагается, что число соответствующих выдаваемых кредитов в стране будет расти и в дальнейшем.