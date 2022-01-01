Иркутск, 1 января, 2022, 03:11 — ИА Регнум. С 1 по 9 января в Иркутской области стартовала традиционная Декада спорта и здоровья.

Дубровин Илья ИА REGNUM Спорт

Как сообщает пресс-служа областного правительства, в муниципальных образованиях Приангарья пройдут турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Во многих муниципалитетах будет организовано катание на коньках и лыжах.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Иркутской области на 2022 год увеличен объем субсидий местным бюджетам на выплату зарплаты, мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных объектов, капитальные ремонты школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, благоустройство сельских территорий, питание обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с туберкулезом.

Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение условий софинансирования расходов за счет федерального бюджета.

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