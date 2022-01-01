Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции, сообщает ИА REGNUM.

Копейки (34) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первоначально правительством РФ предлагалось установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составило бы 825 рублей (то есть рост — 6,4%).

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Однако президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц. Финансирование повышения заложено в федеральном бюджете на 2022−2024 годы.

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