Казань, , 12:11 — REGNUM В Татарии по состоянию на 28 декабря подтверждено 42 457 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали еще 97 носителей инфекции, днем ранее выявили 100 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Выздоровели за время пандемии 36 075 ковид-пациентов, скончались 1420 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 100 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии полный курс вакцинации против коронавируса прошли 1 млн 860 тыс. 112 человек.

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