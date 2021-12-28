Аделаида, Австралия, 28 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. 28 декабря в Южной Австралии выявили 995 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что в настоящее время трое детей с COVID-19 получают помощь медиков в больницах, передает телеканал Nine News.

Anonymous tapir Аделаиды, Австралия

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В ведомстве также дали разбивку по возрастам. Из новых 995 случаев коронавирусом заразились 84 ребенка, 66 подростков, 449 женщин в возрасте от 18 до 105 лет и 396 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет.

91 заразились инфекцией на территории Южной Австралии. Остальные случаи были завезены в штат, после того как местное правительство открыло границу с другими регионами Австралии.

В настоящее время 36 человек получают медицинскую помощь в связи с заболеванием COVID-19. Из них пять человек находятся в реанимации.