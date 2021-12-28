Великий Новгород, , 12:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области не скончался ни один ковид-пациент, сообщили 28 декабря в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

В регионе за сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на два случая меньше, чем сутками ранее. При этом в Великом Новгороде выявили за сутки 65 случаев заражения. Заболеваемость продолжает снижаться.

В Новгородской области за сутки не умер ни один ковид-больной. Днем ранее было три жертвы болезни. Регион в очередной раз достиг минимальной отметки по этому показателю. До этого нулевая смертность в области была зафиксирована 14 и 15 декабря.

Количество переболевших пополнилось в регионе на 702 человека, это на 39 человек меньше, чем тот же показатель предыдущих суток. Динамика выздоровления несколько снизилась после продолжительного роста.

В Новгородской области за период пандемии выявили 64 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как от основной причины, скончались 749 человек, а выздоровели — 61 436 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области за сутки выявили 147 случаев заражения коронавирусом