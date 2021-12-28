Москва, 28 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Снижение инфляции в России до 4 — 4,5% ожидается к концу 2022 года. Но у инфляции есть одно неприятное качество — способность самораскручиваться. Об этом сегодня, 28 декабря, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По ее мнению, снижение должно произойти в связи с максимальным эффектом от повышений ключевой ставки ЦБ РФ в 2022 году. «Все решения ЦБ принимаются, чтобы вернуть инфляцию к 4%», — отметила глава ЦБ.

«В 2021 году повышали ключевую ставку несколько раз. Если жизнь сложится так, как прогнозирует регулятор, то к концу 2022 года инфляция снизится до 4−4,5%», — спрогнозировала Набиуллина.

ИА REGNUM сообщало, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года окажется чуть выше 8%.

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