Москва, 28 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Свободный рынок газа, который Еврокомиссия (ЕК) создала в Европейском союзе, оказался крайне зависимым от плохих погодных условий. Об этом 28 декабря заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

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«Кстати, созданный в ЕС энергетический рынок уже оказался гиперзависимым от погоды. На него негативно влияют и холод, и жара, и облачность, и ветер», — сказал он в интервью ТАСС, имея ввиду пиковый спрос на энергию для обогрева или охлаждения помещений и проблемы солнечной и ветряной генерации в случае плохой погоды.

При этом Чижов отметил, что ЕК вместе с другими европейскими институтами в результате провозглашения ими «зеленого» курса и отказа от газа «оказались в некоей сумеречной зоне» и подтверждают его и теперь, в момент острого энергетического кризиса в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что затягивание процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») является проблемой потребителей в Евросоюзе.