Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Главным тренером сборной США по хоккею назначен бывший наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба сборной.

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Куинн будет наставником сборной США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее он был помощником главного тренера команды Майка Салливана.

Напомним, Салливан покинул пост главного тренера сборной США после отказа НХЛ отпускать своих хоккеистов на Игры.

Куинн возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2018 по 2021 год.