Мельбурн, Австралия, 28 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За последние сутки министерство здравоохранения австралийского штата Виктория зафиксировало резкий прирост суточного числа случаев заражения коронавирусом — 739. В то же время число госпитализированных в штате снизилось. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

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За последние 24 часа в штате выявили 2 738 новых случаев заражения коронавирусом, что значительно больше, чем 1 999 случаев 27 декабря. Число скончавшихся в результате заболевания COVID-19 выросло на четыре.

Однако, подчеркивают журналисты, в настоящее время от COVID-19 в больницах Виктории медицинскую помощь получает 361 человек, что на семь пациентов меньше, чем сутками ранее.

В настоящее время 92% жителей Виктории старше 12 лет считаются полностью привитыми от COVID-19.