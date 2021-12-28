Париж, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал ежемесячную премию в размере €100 для медсестер, работающих в отделениях интенсивной терапии, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

Ежемесячную премию медсестрам начнут выплачивать, начиная с января 2022 года.

«Я хотел от имени правительства и по просьбе президента выразить восхищение и продемонстрировать поддержку, но не только моральную поддержку, но и материальную», — заявил Жан Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 30 383 случая заражения коронавирусом.

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