Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вырос возраст выхода на пенсию, сообщает ИА REGNUM.

Пенсионеры

В 2022 году на пенсию будут выходить женщины, родившиеся с 1 июля по 31 декабря 1965 года (в возрасте 56,5 лет, то есть на полтора года позже, чем по старым правилам), а также мужчины, родившиеся с 1 июля по 31 декабря 1960 года (в возрасте 61,5 года — на те же полтора года позже). Дата выхода на пенсию — с 1 января по 30 июня 2022 года.

Для выхода на пенсию необходимо иметь минимум 13 лет страхового стажа и минимум 23,4 пенсионных коэффициента (балла).

Если для выхода на пенсию не хватает баллов или стажа (и их дополнительно негде взять), то такому гражданину придется ждать еще 5 лет, но и тогда он будет иметь право лишь на социальную пенсию.

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Вместе с тем в Госдуму регулярно вносятся законопроекты о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию — и также регулярно отклоняются.

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