Петропавловск-Камчатский, 28 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В преддверии Нового года на Камчатке в очередной раз увеличились цены на продукты питания. Телеграм-канал «Камчатка №1» опубликовал фото ценников на некоторые из них.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

Читайте также: Стоимость новогоднего стола резко выросла в Бурятии

«Камчатский новогодний стол будет золотым», — написали авторы канала.

Так в магазинах Камчатки 1 кг помидоров продают за 800 рублей. Дешевле томатов — шея свиная — 730 рублей за кг.

Крыло куриное продаётся за 325 рублей за кг, голень — 295 рублей, бедро — 295 рублей. В комментариях пользователи также сообщили цены на яйцо куриное — за один десяток 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за год стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в среднем выросла на 13,4%.