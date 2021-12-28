Уфа, 28 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Сталелитейный завод предложили создать в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pixabay.com Сталелитейный завод

Специалисты Корпорации развития республики разработали бизнес-предложение по созданию в городе Агидель сталелитейного завода. На реализацию данного проекта необходимо направить 148,9 млн рублей. В случае его реализации будет создано 53 новых рабочих места, завод обеспечит производство сталелитейной продукции в объеме 37,2 тонны в сутки.

«В предложенном бизнес-кейсе есть вся необходимая информация. Согласно расчетам специалистов Корпорации, инвестор сможет окупить свои вложения меньше чем за три года. Вместе с тем, реализация этого инвестиционного проекта увеличит налоговую генерацию, что положительно скажется на экономике республики», — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития региона Наиля Габбасова.

На земельном участке, который был подобран специалистами, уже имеются производственные цеха, склады, полигон и административно-бытовые корпусы.