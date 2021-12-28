Пенза, , 13:05 — REGNUM На территории Пензенской области насчитывается 11 кинотеатров, тогда как в 90-е годы в регионе функционировало 28 объектов, 10 из них располагались в Пензе, остальные — в районных центрах. Соответствующую информацию в Международный день кино — 28 декабря опубликовал Пензастат.

Кинотеатр

С 1992 года начался процесс муниципализации кинотеатров. К 1995 году практически все их передали в муниципальную собственность. В настоящее время в регионе действуют 11 кинотеатров, из которых шесть находятся в Пензе, два — в Кузнецке, по одному — в городах Заречный, Сердобск и Каменка.

По данным Пензастат, средняя стоимость билета в кино осталась неизменной с августа 2021 года и составила в ноябре 296 рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен по 31 января 2022 года включительно.

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