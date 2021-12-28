Москва, 28 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников и исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ. Об этом он заявил на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что необходимо поставить цель исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира. Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».

Читайте также: Лавров: необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира