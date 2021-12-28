Белгород, , 12:07 — REGNUM Российские звёзды фигурного катания Илья Авербух и Алексей Ягудин провели мастер-класс для спортсменов в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе мэрии.

Алексей Ягудин и Илья Авербух в Белгороде Https://www.beladm.ru/

Звёздный урок прошёл на крытом катке на Соборной площади для воспитанников спортшколы зимних видов спорта. На занятии смогли побывать более 200 юных спортсменов. После занятий фигуристы

«Здесь люди реально хорошо катаются. Уровень очень приличный. Вспоминаю себя в детстве, юношестве, когда разделял ледовое пространство с олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым. Да, он подходил и что‑то советовал. Но для меня важно было абсолютно другое, что этот человек в реальности существует. Это не какая‑то выдуманная фигура. Он вот, рядом стоит напротив меня, человек, который завоевал олимпийское золото. У него получилось, значит нужно больше работать и все получится. Надо встречаться, надо работать, давать немножко угля в топку, чтобы разогнать этот поезд», — поделился олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Визит известных российских фигуристов приурочен и к фестивалю «Новогодние чудеса», который проходит в эти дни в детской областной больнице. Илья Авербух и Алексей Ягудин встретились с маленькими пациентами. Главная идея — поздравить с наступающим Новым годом детей, которые накануне праздника вынужденно оказались в больничных стенах. Фестиваль продлится до 7 января 2021 года.