Белгород, 28 декабря 2021, 12:07 — REGNUM Российские звёзды фигурного катания Илья Авербух и Алексей Ягудин провели мастер-класс для спортсменов в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе мэрии.
Звёздный урок прошёл на крытом катке на Соборной площади для воспитанников спортшколы зимних видов спорта. На занятии смогли побывать более 200 юных спортсменов. После занятий фигуристы
Визит известных российских фигуристов приурочен и к фестивалю «Новогодние чудеса», который проходит в эти дни в детской областной больнице. Илья Авербух и Алексей Ягудин встретились с маленькими пациентами. Главная идея — поздравить с наступающим Новым годом детей, которые накануне праздника вынужденно оказались в больничных стенах. Фестиваль продлится до 7 января 2021 года.