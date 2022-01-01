Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о федеральном бюджете на 2022−2024 годы, сообщает ИА REGNUM.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей (или на 8,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2021 года, в 2023 году объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, что на 136,3 млрд рублей (или на 4,3%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год — 3,387 трлн рублей, что на 49,9 млрд рублей (или на 1,5%) больше показателя на 2023 год.

Предусматриваются также субвенции бюджетам регионов.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года на 3% — до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития).

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Закон о бюджете предполагает, что прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года вырастут выше прогнозируемой инфляции.

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