Канберра, 28 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. 28 декабря в Мо (штат Виктория, юго-восток Австралии) на глубине трех километров был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,8 балла. Это произошло спусти три месяца после того, как в Виктории произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, сообщает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Подземный толчок почувствовали 48 человек, которые обратились в экстренные службы. О каких-либо сильных разрушениях жилых или промышленных объектов не сообщается.

Спасатели также не зафиксировали никаких повреждений, повлекших за собой смерти или ранения граждан. Тем не менее, местные службы быстрого реагирования были приведены в состояние повышенной готовности.