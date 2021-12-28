Москва, 28 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Россия готовится к подписанию соглашений о военно-техническом сотрудничестве с несколькими новыми странами, рассказала 28 декабря пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

Выставочный стенд «Рособоронэкспорта»

Она отметила, что одна из основных задач ведомства — это расширение списка покупателей российской продукции военного назначения. Работа по продвижению такой продукции на мировой рынок идёт непрерывно.

«В настоящее время мы готовим очередные соглашения о военно-техническом сотрудничестве с рядом государств, которые, как мы надеемся, в скором времени вступят в силу. Мы весьма успешно осваиваем новые рынки», — заявила Решетникова в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало также об интересе ряда зарубежных заказчиков к российской эшелонированной системе ПВО.

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