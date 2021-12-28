Новосибирск, 28 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Новосибирскстат подсчитал, как изменилась цена салата «Оливье». По данным регионального органа статистики, в ноябре 2021 года общая сумма ингредиентов для блюда составила 427,22 рубля. Это на 16,9% больше, чем годом ранее.

Оливье

Заметнее всего подорожали картофель - на 81,2%, морковь -на 50,6%, яйца - на 22,2% и майонез - на 19,9%.

За 10 лет (по сравнению с ноябрём 2011 года) цена салата выросла на 92,6%.